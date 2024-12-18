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Hamas: Batı Şeria'daki Direniş İsrail'in İlhak Planlarına Tepki

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinli direnişçilerin operasyonlarının İsrail'in ilhak planlarına yanıt olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:20
Hamas: Batı Şeria'daki Direniş İsrail'in İlhak Planlarına Tepki

Hamas, Batı Şeria'daki Direnişi Savundu

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli direnişçilerin gerçekleştirdiği operasyonların, İsrail'in ilhak planlarına verilen bir cevap olduğunu açıkladı. Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, bu konudaki yazılı açıklamasında, direniş gruplarının eylemlerinin arkasındaki motivasyonu vurguladı.

Operasyonların Nedeni

Merdavi, "Filistinli direnişçiler tarafından yürütülen operasyonlar, Filistin topraklarını gasbeden yerleşimcilere ve Batı Şeria'yı ilhak planlarını savunan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi İsrailli bakanlara bir yanıt niteliği taşımaktadır," dedi. Ayrıca, direnişin Batı Şeria'da zayıflatılamayacağını da belirtti.

İsrail'in Ordu Açıklamaları

İsrail ordusu, Nablus'ta Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açıldığını, olayda otobüs şoförünün yaralandığını bildirdi.

Yeni İlhak Planları

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da 24 bin dönümlük arazinin devlet arazisi olarak ilhak edildiğini ve yerleşim yerlerinin genişletilmesinin planlandığını duyurdu.

İstatistikler ve Zor Durum

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 681 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre, bu tür gasplar yasa dışı sayılmaktadır. 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 811 Filistinli hayatını kaybetti.

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