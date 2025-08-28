DOLAR
Hamas: BMGK'nin Gazze Çağrısı 'Soykırım Karşıtı Uluslararası Konsensüs'

Hamas, BMGK'nin Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısını 'soykırım karşıtı uluslararası konsensüs' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 03:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 03:35
ABD hariç 15 üye, Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısının, soykırım karşıtı geniş çaplı uluslararası bir konsensüsün varlığını ortaya koyduğunu açıkladı.

ABD'nin New York kentinde BMGK'nin 15 üyesinin katılımıyla düzenlenen oturumda Gazze'deki kıtlık değerlendirildi. Oturum sonrasında yayımlanan ve ABD'nin imza atmadığı açıklamada, Gazze'deki kıtlığa derhal son verilmesi ve İsrail'in savaşı durdurması çağrısında bulunuldu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "BMGK üyelerinin, Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısında bulunan ve açlığın bir silah olarak kullanılmasının uluslararası hukuk uyarınca yasak olduğunu teyit eden açıklamasının memnuniyetle karşılandığı" ifade edildi.

Açıklamada, BMGK'nin beyanının Gazze'de "faşist" İsrail eliyle oluşturulan insani trajediye ve kıtlığın yayılmasının çocuklar ile masum insanların hayatları üzerinde oluşturacağı tehlikeye ışık tuttuğu kaydedildi.

Bu adım "ilerici bir adım" olarak nitelendirildi ve açıklamanın, "Gazze'de abluka altındaki 2 milyonu aşkın insana uygulanan soykırımı ve aç bırakma politikasını kınayan geniş çaplı uluslararası konsensüsü" yansıttığı belirtildi.

Hamas, ABD'nin bağlayıcı kararların çıkarılmasını engelleyerek kendisini Filistin halkının maruz kaldığı kıtlık ve katliamlarda İsrail'in suç ortağı haline getirdiğini de aktardı.

Dün, ABD hariç BMGK'nin 15 üyesi, Gazze'deki kıtlığa derhal son verilmesini, İsrail'in savaşı durdurmasını ve askeri operasyonları genişletme kararından vazgeçmesini talep etmişti. Gazze'deki kıtlığın "insan yapımı bir kriz" olduğu ilan edilirken, Konsey'de bunu kabul etmeyi reddeden tek ülke ABD oldu.

