Hamas, Esir Takası 5'inci Turunda 3 İsrailli'yi Serbest Bırakacak

Hamas, 5'inci Esir Takası Turunda İsrailli Esirlerin İsimlerini Açıkladı

Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde 5'inci turda serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin isimlerini duyurdu. Hamas'a bağlı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, yarın serbest bırakılacak olan esirlerin Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami olduğu ifade edildi.

Özellikle Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Açıklamada, serbest bırakılacak esirlerin listesinin arabuluculara ulaştırıldığı bilgisi verildi.

İsrail Tarafı Listenin Kabul Edilebilir Olduğunu Belirtti

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafı, Hamas tarafından arabuluculara teslim edilen listenin kabul edilebilir olduğunu açıkladı. Ancak bazı İsrail medya organları, Hamas'ın esirlerin isimlerini, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının yükümlülüklerine uymadığı için teslim etmeyi geciktirdiğini iddia etti.

Serbest Bırakılacak Filistinliler

Hamas'ın açıklamasına göre, Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin arından, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli'nin serbest bırakılması bekleniyor. Serbest bırakılacak olan 183 Filistinliden 18'i müebbet hapis cezasına, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılan ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan oluşacak.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasının Geçmişi

Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Daha önceki dört turda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Üç aşamadan oluşacak olan bu anlaşmaya göre, 42 günlük ilk aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli'nin serbest bırakılması bekleniyor.