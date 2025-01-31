Hamas, Esir Takasının 4. Turunda 90 Filistinliyi Serbest Bırakıyor

Hamas, Filistinli Esirlerin Serbest Bırakılacağını Duyurdu

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yarın 90 Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıkladı. Bu serbest bırakılacak kişilerden 9'unun müebbet hapis cezasına çarptırılmış olduğu belirtildi.

Serbest Bırakılan Esirler Hakkında Detaylar

Açıklamaya göre, serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 81'i ağır hapis cezalarına mahkum edilmiş durumda. Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan bildiride, serbest bırakılacak olan kişi sayısının önemi vurgulandı.

İsrailli Sivil Esirlerin İsimleri Açıklandı

Hamas, yarın yapılacak 4. tur esir takasında serbest bırakacağı İsrailli sivil erkek esirlerin isimlerini de duyurdu: Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35).

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasının Geçmişi

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma, üç aşamadan oluşmakta ve ilk 42 günü kapsıyor. Bu süreçte, İsrailli 33 esir ile 1900'den fazla Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının önceki üç turunda toplamda 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşmuş, Gaza'daki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de serbest bırakılmıştı.