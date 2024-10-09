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Hamas: Gazze Hastanelerinin Tahliyesi Sürgün Planı Suçudur

Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin tahliyesini sürgün planı olarak değerlendirdi ve uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:31
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:31
Hamas: Gazze Hastanelerinin Tahliyesi Sürgün Planı Suçudur

Hamas'tan İsrail'e Sert Tepki

Hamas Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin tahliye edilmesi yönündeki tehditlerine karşı çıkarak, bunu bir "sürgün planını uygulamaya yönelik suç teşebbüsü" olarak nitelendirdi.

Hastanelerin Durumu Ciddiyetini Koruyor

Yapılan açıklamada, Hamas temsilcileri, "İsrail ordusunun hastaneleri tahliye etme tehditleri, aralarında kadınlar, yaşlılar ve çocukların da bulunduğu binlerce hasta ve yaralı için bir ölüm hükmüdür" ifadelerini kullandı. Bu durumu, hastanelere yönelik bir terör tehdidi olarak tanımladılar.

Uluslararası Kurumlara Çağrı

Hamas, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşları, bu durumu durdurmak için derhal harekete geçmeye ve tıbbi merkezlerin korunması adına gerekli önlemleri almaya davet etti. Ayrıca, tıbbi malzeme ve ekipman temini için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladılar.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını talep ettiğini ve bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehdidi savurduğunu bildirdi.

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