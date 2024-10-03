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Hamas Heyeti, İran Cumhurbaşkanı ile Filistin Sorununu Görüştü

Hamas heyeti, İran Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki saldırıları ve Filistin sorunu üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 22:26
Hamas Heyeti, İran Cumhurbaşkanı ile Filistin Sorununu Görüştü

Hamas ve İran'dan Önemli Görüşme

Hamas heyeti, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Filistin meselesindeki güncel gelişmeleri değerlendirmek ve İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarını ele almak üzere bir araya geldi.

Katar'da Gerçekleşen Toplantı

Hamas'ın Şura Konseyi Başkanı Mohammed Derviş başkanlığındaki heyet, Doha şehrinde Pezeşkiyan ile bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda, özellikle İsrail'in Gazze'ye karşı sürdürdüğü saldırgan politikalar ve Lübnan'da gerçekleştirilen geniş ölçekli askeri harekât tartışıldı.

Heniyye’nin Ölümü Üzerine Düşünceler

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, toplantı sırasında Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin hayatını kaybetmesini, hayatının en acı olaylarından biri olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki eylemlerinin insanlık adına bir travma olduğunu belirtti. Ayrıca, acı çeken Filistin halkının yaşadığı bu durumun, din kardeşleri açısından daha da derin bir acı yarattığını vurguladı.

Heniyye’nin Suikastı

Öte yandan, İsmail Heniyye, Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da bir suikasta uğramış ve 31 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

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