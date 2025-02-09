Hamas Heyeti Tahran'da İran Liderleri ile Görüştü

Hamas Heyeti Tahran'da Üst Düzey Görüşmelerde Bulundu

Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed İsmail Derviş başkanlığındaki heyet, Tahran’da önemli bir dizi görüşme gerçekleştirdi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya gelen heyetin, bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'nde Sağlanan Ateşkes Üzerine Değerlendirmeler

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, heyetin görüşmelerinde Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkesi ele aldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze'deki planlarını bertaraf eden yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşü konusunun önemli gündem maddeleri arasında olduğu belirtildi.

İran'ın Destek Rolü Vurgulandı

Açıklamada, heyetin, İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin halkını ve direnişini desteklemedeki tarihi rolünü takdir ettiği ifade edildi. Ayrıca, Lübnan, Yemen ve Irak’ta hayata geçirilen destek cephelerinin direniş projesinin bölgesel düzeyde ilerlediğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Hamaney ve Pezeşkiyan'ın Mesajları

İran lideri Hamaney'in, "Şehitlerin bereketi mutlaka zafere götürüyor. Bu zafer de direniş metodunu güçlendiriyor." ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran'ın Filistin direnişine ve halkının zaferinin güçlendirilmesine destek vermeye devam edeceğini" vurgulayarak, bölge ülkelerine Gazze’nin yeniden inşası ve Filistin halkına yardım projelerine destek verme çağrısında bulundu.

Heyette Kimin Yer Aldığına Dair Bilgiler

Görüşmelerde, Halil el-Hayye, Nizar Avadullah, Zahir Cabbarin, İzzet er-Rişk, Muhammed Nasr, Tahir en-Nunu ile Hamas’ın Tahran temsilcisi Halid el-Kaddumi de yer aldı.