Hamas: İspanya'nın Tam Silah Ambargosu Netanyahu’ya Baskıyı Güçlendiriyor

Hamas, İspanya'nın İsrail'e tam silah ambargosunu onaylamasını, Netanyahu'ya soykırımı durdurma baskısında önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:33
Hamas, Madrid'in kararını "önemli adım" olarak değerlendirdi

Hamas, İspanya hükümetinin İsrail'e yönelik tam silah ambargosunu öngören Kraliyet kararnamesini onaylamasına ilişkin açıklama yaptı. Örgüt, kararı Netanyahu’ya soykırımı ve etnik temizlik suçunu durdurması için baskı uygulamada önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Hamas yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İspanya hükümetinin, İsrail’e tam silah ambargosu getiren kararnameyi onaylaması, İspanya’nın Gazze Şeridi’nde halkımızın maruz kaldığı vahşet ve savaş suçlarına karşı mücadeleye ahlaki ve siyasi bağlılığını yansıtmakta, savaş suçlusu Netanyahu’ya soykırımı ve etnik temizlik suçunu durdurması için baskı uygulamada önemli bir adım teşkil etmektedir."

Açıklamada ayrıca İsrail’e karşı kapsamlı boykot çağrısı yapıldı ve şu ifadeler yer aldı: "Soykırım ve etnik temizlik suçunun sürmesini engellemek, haklı davamıza destek olmak ve halkımızın kendi kaderini tayin hakkını kullanarak başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasını sağlamak için İsrail, hukuken, siyaseten ve ekonomik olarak izole edilmeli; tüm alanlarda boykot edilmelidir."

İspanya hükümeti, söz konusu Kraliyet kararnamesini dün onaylamıştı. Madrid, 9 Eylül tarihinde aldığı kararla İsrail’e karşı dokuz maddelik yaptırım paketini açıklamış; pakette yer alan ve İsrail’e tam silah ambargosu ile diğer askeri konulara ilişkin maddelerin onaylanması ise "teknik ve hukuki gerekçeler" nedeniyle bugüne kadar bekletilmişti.

