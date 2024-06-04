Hamas, İsrail’in BM ‘kara listesine’ alınmasını talep ediyor

Hamas: İsrail, çocuklara karşı suç işleyen "kara listeye" alınsın

Hamas, 4 Haziran’da dünya genelinde anılan "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü"nde, İsrail’in çocuklara karşı işlediği suçlar nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ‘kara listeye’ alınmasını talep etti.



Hamas’ın açıklamasında, İsrail’in çocuklara yönelik suçlarına dikkat çekildi ve bu suçların, çocukların doğrudan hedef olduğu cinayet ve terör eylemlerini içerdiği belirtildi. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki çocuklara yönelik sürekli saldırıları sonucunda 14 bin çocuğun hayatını kaybettiği ve her 10 dakikada bir çocuğun ya öldürüldüğü ya da yaralandığı ifade edildi.

Hamas, İsrail’in çoğunluğu okul öğrencisi olan 200’den fazla çocuğu hapishanelerde tuttuğunu ve bu çocuklara karşı nefret ve intikam politikaları uyguladığını belirtti. Bu durum, uluslararası toplum ve çocuk haklarıyla ilgilenen kurumların dikkatini çekmeye çalışıyor.

Hamas, uluslararası toplum ve çocuk haklarıyla ilgilenen kurumları, Filistinli çocuklara yönelik insani ve siyasi sorumluluklarını yerine getirmeye ve İsrail hapishanelerinde tutulan çocukların serbest bırakılmasını sağlamaya çağırdı.

Gazze’deki hükümetin medya ofisi, 3 Haziran’da yaptığı açıklamada, Gazze’de 3 bin 500 çocuğun açlık sebebiyle ölümle yüz yüze olduğunu duyurdu.