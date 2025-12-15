Esenyurt'ta alkollü kamyonun kurye çarpma anı kamerada

Esenyurt TEM Haramidere bağlantı yolunda dün gece meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen bir kamyon sürücüsünün kurye Furkan Dinçer'e çarpma anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza ve müdahale

Görüntülere göre kamyon sürücüsü, yolda ilerlerken kuryeye çarpıyor ve çarpmanın etkisiyle kurye yola savruluyor. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kurye Furkan Dinçer için müdahalede bulundu, ancak yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetmişti.

Görüntülerde dikkat çeken detay

Kayıtlarda, çarpma anının saniye saniye kaydedildiği ve kuryenin yere düşüşünün açık biçimde görüldüğü, sürücünün ise kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı fark ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

