Hamas, Serbest Bırakacağı Üç İsrailli Esirin İsimlerini Açıkladı

Hamas, Üç İsrailli Esirin İsimlerini Duyurdu

Hamas, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın gerçekleştirilecek dördüncü tur esir değişiminde serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isimlerini açıkladı.

Ebu Ubeyde'nin Açıklaması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde aracılığıyla yapılan resmi açıklamada, yarın üç İsrailli erkek esirin serbest bırakılacağı belirtildi. Serbest bırakılacak esirlerin isimleri şu şekilde: Ofer Calderon (54), Keith Siegel (65) ve Yarden Bibas (35).

Keith Siegel Hakkında

Öne çıkan isimlerden biri olan Keith Siegel'in ABD-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Bu anlaşma çerçevesinde toplamda 33 esir arasında iki ABD vatandaşı İsrail'in de bulunduğu belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, yarın serbest bırakılacak üç İsrailli esirin listesinin teslim alındığını duyurdu.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma, üç aşamadan oluşmakta ve ilk 42 gününde İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacaktır. İlk üç turda, toplamda 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşmuş ve Gazze'deki 10 İsrailli esir serbest bırakılmıştır.