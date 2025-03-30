Hamas'tan İsrail'in Batı Şeria'daki Yol Yapım Kararına Sert Tepki

Hamas, İsrail'in Yol Yapım Kararını Kınadı

Hamas, İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki işgali genişletecek yol yapım kararını sert bir şekilde kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, bu projenin amacının "Batı Şeria'da gasbedilen topraklar üzerine kurulu yasa dışı yerleşimler arasındaki bağlantıyı güçlendirmek" Filistinliler için Tehdit Açıklamada, İsrail işgal güçlerinin yürüttüğü yerleşim projelerinin kirli niyetlerini bir kez daha açığa çıkardığına dikkat çekildi. Filistinlilerin, Kudüs'ün kutsal topraklarından zorla göç ettirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Direniş Çağrısı Hamas, Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere, "tüm alanlarda direnişi tırmandırmaları" ve yasa dışı yerleşimlere ve işgal planlarına karşı koymaları çağrısında bulundu. İsrail'in Stratejik Planı İsrail Başbakanlık Ofisi, kabinenin Batı Şeria'daki Maale Adumim yerleşim birimi çevresine yol yapım kararını onayladığını duyurdu. Bu kapsamda, Azeriye ile Zaim arasında ve Azeriye ile Maale Adumim arasında alternatif yollar açılacak. Bu yollar sayesinde, Filistinlilerin Maale Adumim yerleşimine giden yolları kullanması engellenecek. Bölgedeki Gelişmelerin Önemi İsrail basını, bu kararın, İsrail'in bölgeyi ilhak etmesinin yolunu açacağına dikkat çekiyor. Söz konusu yollar, yalnızca Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kullanımına sunulması hedefleniyor.