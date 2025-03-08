Hamas'tan Olumlu Müzakere Açıklamaları: İkinci Aşama İçin Hazırlıklar Sürüyor

Hamas, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk çabalarının sonuç verdiğini ve ikinci aşama müzakerelerine hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:01
Hamas'tan Olumlu Müzakere Açıklamaları: İkinci Aşama İçin Hazırlıklar Sürüyor

Hamas, Mısır ve Katar tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarının, İsrail ile olan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını tamamlama ve ikinci aşama müzakereleri için devam ettiğini duyurdu.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı açıklamada, "Mısırlı ve Katarlı arabulucuların çabaları sürüyor ve ikinci aşama müzakerelerine başlama konusunda olumlu gelişmeler var." sözlerine yer verdi.

Kanu, Hamas'ın müzakerelere hazır olduğunu vurgulayarak, "Filistin halkımızın taleplerini karşılayacak şekilde ikinci aşama müzakerelerine girmeye hazırız. Gazze'ye insani yardımın artırılması ve ablukanın kaldırılması için çabaların yoğunlaştırılmasını istiyoruz." dedi.

Ayrıca, Kanu, Hamas yetkililerinin Kahire’deki görüşmelerinin cuma gününden beri devam ettiğini belirterek, Arap zirvesinin sonuçlarının uygulanması ve İsrail’in ikinci aşama müzakerelerine uymasının sağlanması için mekanizmaların ele alındığını kaydetti.

19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart’ta sona erdi. Ancak, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, 3 Şubat’ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği ifade ediliyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan 2 Mart tarihli açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak’a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 milyon kişi yerinden edildi. Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok edildi.

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