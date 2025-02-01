Hamas ve İsrail Arasında Dördüncü Esir Takası: 183 Filistinli Serbest Bırakıldı

Hamas ve İsrail Arasında Esir Takası Gerçekleşti

Hamas ile İsrail arasındaki dördüncü tur esir takasında 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşırken serbest kalan esirler, Filistinli vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Filistinli Esirlerin Coşkulu Karşılaması

Ramallah'da bir araya gelen Filistinliler, esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için toplandılar. Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerken, Filistinlilerin alkış ve kutlamaları eşliğinde Ramallah'a yöneldi.

İsrail ve Hamas Arasındaki Anlaşma

Hamas, Gazze'de biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakırken, İsrail de 183 Filistinli esiri özgürlüğüne kavuşturdu. Serbest bırakılan 183 Filistinli esir arasında 18 kişi müebbet, 54 kişi ağır hapis cezasına çarptırılmış ve 111 kişi ise 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulmuş olan kişilerden oluşmaktadır.