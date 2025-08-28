Hamish Falconer'in Suriye Ziyareti: İngiltere'den Güvenlik ve Destek Taahhüdü

Falconer, Suriye ile ilişkileri güçlendirme ve güvenlik konularında görüşmeler yaptı

İngiltere'nin Orta Doğu'dan sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere'nin daha müreffeh ve güvenli bir Suriye inşasına yardım etme taahhüdünü yineledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Falconer, ziyareti kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Adalet Bakanı Şadi el-Veysi ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Suriye'nin güneyindeki çatışmalar ve ülkedeki siyasi geçiş sürecine ilişkin gelişmeler ele alındı; taraflar ayrıca ülkenin güvenliğine dair konuları da masaya yatırdı.

Açıklamada, Suriye'nin güvenliğinin İngiltere sınır güvenliği açısından da önemli olduğu vurgulanırken İngiltere'nin Suriye'deki güvenlik ve hesap verilebilirlik ortamına destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

İngiltere'nin Suriye ile ilişkilerinde, iki ülkenin menfaatlerinin yanı sıra düzensiz göçun engellenmesi ve terör örgütlerinin istikrarsızlıktan beslenmesini önleme hedeflerinin de öncelikler arasında olduğu ifade edildi.

Falconer, "Suriye ziyaretim, İngiltere'nin Suriye ile ilişkileri geliştirme, daha müreffeh ve güvenli bir ülke inşasına yardım etme taahhüdümüzün bir göstergesidir." dedi ve ortamın hâlâ kırılgan olduğunu ancak İngiltere'nin geçiş sürecinde Suriye'ye desteğini sürdüreceğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise temmuz ayında Suriye'yi ziyaret etmiş ve 14 yıl sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmişti.