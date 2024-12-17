Han Yunus’taki Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler ve Kurtulanların Tanıklıkları

Han Yunus’ta Sığınmacılara Yönelik Saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, sığınmacıların bulunduğu Şeyh Cemil Okulu'na düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, 15 Aralık akşamı, kadın, çocuk ve yaşlıların barındığı okulu hedef aldı. Saldırıdan kurtulanlar, yaşadıkları korkunç olayları AA muhabirine anlattı.

Afet Anını Anlatan Tanıklar

Filistinli Mohammed Elbes, o akşam okulun bahçesinde oturduğunu ve aniden bir patlama sesi duyduklarını belirtti. "Ne olduğunu öğrenmek için koşuşturduğumuzda, yıkım, kan ve cesetlerden başka bir şey yoktu. Yangın her şeyi yutuyordu, gaz tüpleri yanıyordu ve ortalığı duman kaplamıştı." diyerek durumu aktaran Elbes, ailesinden 4 kişiyi kaybettiğini vurguladı.

Elbes, "Bu okulda sadece çocuklar, kadınlar ve yaşlılar zor şartlar altında yaşıyor. Peki durum böyle iken bu katliam neden işlendi?" şeklindeki sorusuyla yetkililere tepki gösterdi.

Diğer Kurtulanların Çığlığı

Başka bir tanık olan Ahmed Serhan, okulun bahçesinde oturdukları sırada aniden bir patlama yaşandığını ve patlamanın kaynağını anlamakta zorlandıklarını ifade etti. Serhan, "Israil ordusunun doğrudan hedef aldığı sınıflarda kadınlar, çocuklar ve 80 yaşına yaklaşan yaşlı bir adam da vardı. Ölenlerden birinin kafası bile saatlerce bulunamadı." diyerek olayın dehşetini anlattı.

Kayıplarının Acısıyla Yüzyüze Gelen Aileler

Ummu Muhammed Tafiş, saldırıda altı çocuğunu kaybettiğini sıralayarak büyük bir acı içinde olduğunu söyledi. "Cesetlerin (çocukların) birer birer Nasır Tıp Kompleksi'ne geldiğini gördükçe çığlık atıyordum. Çocuklarım şehit oldu, bana hiçbir şey kalmadı." diyerek yasını tuttu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar kapsamında hedef aldığı sığınma merkezlerinin sayısı 214'e yükseldi.