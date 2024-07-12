Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hande Çinkitaş cinayetinde şok karar: Baba hapis cezası aldı ama tutuklanmadı!

Hande Çinkitaş cinayetinde, yıllar sonra gelen DNA raporu, baba Nezih Çinkitaş’ın suçunu ortaya koydu, mahkeme ise tutuklama kararı vermedi.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 12:18
Hande Çinkitaş cinayetinde şok karar: Baba hapis cezası aldı ama tutuklanmadı!

İstanbul'da 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce beraat eden baba Nezih Çinkitaş, bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak tutuklanmadı. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş için ise beraat kararı onandı.

İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde Hande Çinkitaş, evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilmiş bir halde bulundu. Hande’nin annesi Handan Yılmazer, kızının ölümünün ardından hukuk mücadelesine başladı. Uzun yıllar boyunca baba ve üvey anne, herhangi bir ceza almadı.

19 yıl süren davanın ardından, 2020 yılında Adli Tıp Kurumu, olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş’ın DNA profilinin yoğun olarak bulunduğunu belirten bir rapor sundu. Bu gelişme, davanın seyrini değiştirdi ve Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda baba ve üvey anneye beraat kararı verdi. Ancak anne Handan Yılmazer, bu karara itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurdu. Mahkeme, dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele aldı ve geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı.

BABAYA MÜEBBET HAPİS, ANCAK TUTUKLANMADI

İstinaf mahkemesi, Nezih Çinkitaş’a "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak, mahkeme sanığın duruşmadaki iyi hali ve cezanın yaşam üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezada indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi. Daha sonra, Nezih Çinkitaş için tutuklama yerine yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul il sınırını terk etmeme kararı verildi.

ANNE YILMAZER'DEN İSYAN

Handan Yılmazer, karar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kızının ölüm haberini polis ekiplerinden aldığını belirten Yılmazer, yaşadığı acıyı şöyle dile getirdi:

"Polis 'kızınızı kaybettiniz' dediğinde kendimi kaybetmişim. Böyle bir adalet mi olur? Katiller dışarıda geziyor. Adalet istiyorum!"

AVUKAT KOCABEY’DEN ELEŞTİRİ

Handan Yılmazer’in avukatı Hasan Kocabey de mahkeme kararının kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirtti. Kocabey, Hande'nin, öz babası Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş ile aynı evde yaşarken hunharca katledildiğini vurguladı. Kocabey, olayın üstünün örtülmesi için uzun süre soruşturma yapıldığını ifade etti.

İYİ HAL İNDİRİMİNE TEPKİ

Kocabey, baba Nezih Çinkitaş’a mahkemenin verdiği iyi hal indirimine tepki gösterdi. "12 yaşındaki bir çocuğun canavarca hisle öldürüldüğü bir dosyada böyle bir indirim verilmemeli," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Diş ağrısından kurtulmanın en basit yolu! İlaç içmeden acıyı şıp diye kesecek

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

O meslekleri yapanların emekliliği çoktan geldi! SGK'nın yeni listesine hemen bakın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personel alımı! Yüksek maaş fırsatı verilecek

Severek tükettiğiniz o besinler midenizi deliyor! Öğrenince bir daha evinize sokmayacaksınız

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu

Garanti Bankası borçları şak diye sıfırlayacak! Borçlulara müjdeli haber geldi

Meclis kararı 09,00’da açıklandı! Anne babaları kahreden haber yüzde 100 zamlandı

Vakıfbank kredi musluklarını açtı! Maaşın 10 katı kadar krediyi 3 ay ertelemeli verecek!

O meslekleri yapanların emekliliği çoktan geldi! SGK'nın yeni listesine hemen bakın

Ziraat Bankası müşterilerine kıyak geçti! Ücretsiz taksit imkanı herkese oh çektirecek

Diş ağrısından kurtulmanın en basit yolu! İlaç içmeden acıyı şıp diye kesecek