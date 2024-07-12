Hande Çinkitaş cinayetinde şok karar: Baba hapis cezası aldı ama tutuklanmadı!

İstanbul'da 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce beraat eden baba Nezih Çinkitaş, bu kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak tutuklanmadı. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş için ise beraat kararı onandı.

İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde Hande Çinkitaş, evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilmiş bir halde bulundu. Hande’nin annesi Handan Yılmazer, kızının ölümünün ardından hukuk mücadelesine başladı. Uzun yıllar boyunca baba ve üvey anne, herhangi bir ceza almadı.

19 yıl süren davanın ardından, 2020 yılında Adli Tıp Kurumu, olayda kullanılan bıçakta Nezih Çinkitaş’ın DNA profilinin yoğun olarak bulunduğunu belirten bir rapor sundu. Bu gelişme, davanın seyrini değiştirdi ve Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda baba ve üvey anneye beraat kararı verdi. Ancak anne Handan Yılmazer, bu karara itiraz ederek İstinaf mahkemesine başvurdu. Mahkeme, dosyayı duruşmalı olarak yeniden ele aldı ve geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı.



BABAYA MÜEBBET HAPİS, ANCAK TUTUKLANMADI

İstinaf mahkemesi, Nezih Çinkitaş’a "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak, mahkeme sanığın duruşmadaki iyi hali ve cezanın yaşam üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak cezada indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına çevirdi. Daha sonra, Nezih Çinkitaş için tutuklama yerine yurt dışı çıkış yasağı ve İstanbul il sınırını terk etmeme kararı verildi.

ANNE YILMAZER'DEN İSYAN

Handan Yılmazer, karar sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Kızının ölüm haberini polis ekiplerinden aldığını belirten Yılmazer, yaşadığı acıyı şöyle dile getirdi:

"Polis 'kızınızı kaybettiniz' dediğinde kendimi kaybetmişim. Böyle bir adalet mi olur? Katiller dışarıda geziyor. Adalet istiyorum!"

AVUKAT KOCABEY’DEN ELEŞTİRİ



Handan Yılmazer’in avukatı Hasan Kocabey de mahkeme kararının kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirtti. Kocabey, Hande'nin, öz babası Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş ile aynı evde yaşarken hunharca katledildiğini vurguladı. Kocabey, olayın üstünün örtülmesi için uzun süre soruşturma yapıldığını ifade etti.

İYİ HAL İNDİRİMİNE TEPKİ

Kocabey, baba Nezih Çinkitaş’a mahkemenin verdiği iyi hal indirimine tepki gösterdi. "12 yaşındaki bir çocuğun canavarca hisle öldürüldüğü bir dosyada böyle bir indirim verilmemeli," dedi.