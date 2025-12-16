DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.887,07 0,34%
BITCOIN
3.680.643,71 -0,38%

Handüzü Yaylası'nda Kartpostallık Kar Manzaraları — Rize Güneysu'da 1 Metre Kar

Rize'nin Handüzü Yaylası'nda 1.800 m yükseklikte 1 metreye yakın kar örtüsü oluştu; Karayolları ve Rize İl Özel İdaresi yolları temizliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:16
Handüzü Yaylası'nda Kartpostallık Kar Manzaraları — Rize Güneysu'da 1 Metre Kar

Handüzü Yaylası'nda kartpostallık kar manzaraları

Rize'nin şehir merkezine en yakın yaylası beyaza büründü

Doğu Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı, Rize'de yüksek kesimleri tamamen beyaza sararken, Handüzü Yaylası da bu beyaz örtüyle havadan görüntülendi.

Güneysu ilçesine bağlı ve şehir merkezine yakınlığıyla bilinen yaylada, yeşilin üzerine serilen kar örtüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. 1.800 metre yükseklikteki yaylada kar kalınlığı 1 metreye yakın seviyeye ulaştı.

Yaylacılar ve turistler kış manzarasının tadını çıkarırken, ulaşımın aksamaması için Karayolları ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yol temizleme çalışması başlattı. Beyaz örtüyle süslü yaylalar dron görüntüleriyle de kayıt altına alındı.

Yayladaki kar güzelliğini yaşayan Nafız Erkan yaptığı açıklamada: Kar yağdıkça böyle geliyoruz. 1 metreye yakın bir kar yağdı. Kışın bu rakam 3-4 metreleri buluyor. Hava güzel, kar yağıyor, her şey güzel. Karayolları da yollarımızı sürekli açıyor. O nedenle ulaşımda da bir sıkıntı yaşamıyoruz

RİZE’NİN ŞEHİR MERKEZİNE EN YAKIN YAYLASI OLAN HANDÜZÜ YAYLASI’NDA KARIN GÜZELLİĞİ HAVADAN...

RİZE’NİN ŞEHİR MERKEZİNE EN YAKIN YAYLASI OLAN HANDÜZÜ YAYLASI’NDA KARIN GÜZELLİĞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

RİZE’NİN ŞEHİR MERKEZİNE EN YAKIN YAYLASI OLAN HANDÜZÜ YAYLASI’NDA KARIN GÜZELLİĞİ HAVADAN...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi