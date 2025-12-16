Handüzü Yaylası'nda Kartpostallık Kar Manzaraları — Rize Güneysu'da 1 Metre Kar

Handüzü Yaylası'nda kartpostallık kar manzaraları

Rize'nin şehir merkezine en yakın yaylası beyaza büründü

Doğu Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı, Rize'de yüksek kesimleri tamamen beyaza sararken, Handüzü Yaylası da bu beyaz örtüyle havadan görüntülendi.

Güneysu ilçesine bağlı ve şehir merkezine yakınlığıyla bilinen yaylada, yeşilin üzerine serilen kar örtüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. 1.800 metre yükseklikteki yaylada kar kalınlığı 1 metreye yakın seviyeye ulaştı.

Yaylacılar ve turistler kış manzarasının tadını çıkarırken, ulaşımın aksamaması için Karayolları ve Rize İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yol temizleme çalışması başlattı. Beyaz örtüyle süslü yaylalar dron görüntüleriyle de kayıt altına alındı.

Yayladaki kar güzelliğini yaşayan Nafız Erkan yaptığı açıklamada: Kar yağdıkça böyle geliyoruz. 1 metreye yakın bir kar yağdı. Kışın bu rakam 3-4 metreleri buluyor. Hava güzel, kar yağıyor, her şey güzel. Karayolları da yollarımızı sürekli açıyor. O nedenle ulaşımda da bir sıkıntı yaşamıyoruz

