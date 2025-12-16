DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,24 -0,07%
ALTIN
5.883,1 0,41%
BITCOIN
3.675.159,51 -0,24%

Hani Devlet Hastanesi Evde Sağlıkta 'Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni Başlattı

Hani Devlet Hastanesi, 'Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi' ile Evde Sağlık Hizmetleri'ni dijitalleştirip hastaların vital bulgularını anlık izlemeye başladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:36
Hani Devlet Hastanesi Evde Sağlıkta 'Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni Başlattı

Hani Devlet Hastanesi evde sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüme geçti

Diyarbakır’ın Hani İlçe Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığının yayımladığı "Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi" Genelgesi kapsamında önemli bir dijital adım attı. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi artık hastaların sağlık durumunu dijital ortamda anlık olarak izleyebilen modern bir sisteme geçti.

Hızlı, güvenli ve etkin takip

Yeni uygulama sayesinde evde sağlık hizmeti alan hastaların takibi daha hızlı, güvenli ve etkin yapılabiliyor. Vital bulguların uzaktan değerlendirilmesi ve muhtemel risklerin erken fark edilmesi, müdahale süreçlerinin daha doğru planlanmasına olanak sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk'ten değerlendirme

Uzm. Dr. Emre Asiltürk uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

’’Diyarbakır’da dijital sağlık uygulamalarını yalnızca merkez hastanelerimizde değil, ilçe hastanelerimizde de hayata geçiriyoruz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarıyla uyguladığımız bu sistemin Hani’de devreye alınması, teknolojinin imkânlarını tüm vatandaşlarımıza ulaştırma kararlılığımızın bir göstergesidir. İlçelerimizi güçlendirerek uzun vadede merkez hastanelerimizin üzerindeki iş yükünü azaltmayı, vatandaşlarımızın ise yaşadıkları ilçede nitelikli sağlık hizmetine daha kolay ulaşmasını hedefliyoruz."

DİYARBAKIR’IN HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, SAĞLIK BAKANLIĞININ YAYIMLADIĞI “UZAKTAN HASTA...

DİYARBAKIR’IN HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, SAĞLIK BAKANLIĞININ YAYIMLADIĞI “UZAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME SİSTEMİ” GENELGESİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ BİR DİJİTAL DÖNÜŞÜM ADIMI ATTI. EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ARTIK HASTALARIN SAĞLIK DURUMUNU DİJİTAL ORTAMDA ANLIK OLARAK İZLEYEBİLEN MODERN SİSTEME GEÇTİ.

DİYARBAKIR’IN HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ, SAĞLIK BAKANLIĞININ YAYIMLADIĞI “UZAKTAN HASTA...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
3
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Çorum'da Otomobil Tıra Çarptı: 1 Genç Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu
7
Türkiye'den 11 Üniversite, Dünyanın En İyi 1000'ine Girdi!

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi