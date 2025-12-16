Hani Devlet Hastanesi Evde Sağlıkta 'Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi'ni Başlattı

Hani Devlet Hastanesi evde sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüme geçti

Diyarbakır’ın Hani İlçe Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığının yayımladığı "Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi" Genelgesi kapsamında önemli bir dijital adım attı. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi artık hastaların sağlık durumunu dijital ortamda anlık olarak izleyebilen modern bir sisteme geçti.

Hızlı, güvenli ve etkin takip

Yeni uygulama sayesinde evde sağlık hizmeti alan hastaların takibi daha hızlı, güvenli ve etkin yapılabiliyor. Vital bulguların uzaktan değerlendirilmesi ve muhtemel risklerin erken fark edilmesi, müdahale süreçlerinin daha doğru planlanmasına olanak sağlıyor.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk'ten değerlendirme

Uzm. Dr. Emre Asiltürk uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

’’Diyarbakır’da dijital sağlık uygulamalarını yalnızca merkez hastanelerimizde değil, ilçe hastanelerimizde de hayata geçiriyoruz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarıyla uyguladığımız bu sistemin Hani’de devreye alınması, teknolojinin imkânlarını tüm vatandaşlarımıza ulaştırma kararlılığımızın bir göstergesidir. İlçelerimizi güçlendirerek uzun vadede merkez hastanelerimizin üzerindeki iş yükünü azaltmayı, vatandaşlarımızın ise yaşadıkları ilçede nitelikli sağlık hizmetine daha kolay ulaşmasını hedefliyoruz."

