Harkiv'de Rus Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Harkiv'deki Saldırıda Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Harkiv kentine gerçekleştirdiği saldırıda, bir apartmana hassas güdümlü bombanın isabet etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.

Ukrayna Lideri Açıklama Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkiv'deki 9 katlı apartmanı hedef aldığını belirtti. Yaralılar arasında çocukların da bulunmasıyla birlikte, "Enkaz altında insanlar olabilir. Tüm servisler olay yerindedir," ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya paylaşımında bu saldırıda 12 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 34 kişinin yaralandığını duyurdu. Sinegubov, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Rusya'dan Hava Saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya gece saatlerinde 8 adet Х-59/69 model füze, 2 adet İskender-M balistik füze ve 43 "Şahed" tipi insansız hava aracı ile saldırıda bulundu. Ukrayna savunma güçleri, bu operasyonlarda toplam 17 İHA ve 2 adedi Х-59/69 model güdümlü füze vurduğunu bildirdi.