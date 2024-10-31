DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.059,01 0,38%
BITCOIN
2.476.482,82 0,49%

Harkiv'de Rus Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Harkiv'e düzenlediği saldırıda bir çocuk yaşamını yitirirken, 34 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:36
Harkiv'de Rus Saldırısı: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Harkiv'deki Saldırıda Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Harkiv kentine gerçekleştirdiği saldırıda, bir apartmana hassas güdümlü bombanın isabet etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı.

Ukrayna Lideri Açıklama Yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkiv'deki 9 katlı apartmanı hedef aldığını belirtti. Yaralılar arasında çocukların da bulunmasıyla birlikte, "Enkaz altında insanlar olabilir. Tüm servisler olay yerindedir," ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya paylaşımında bu saldırıda 12 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ve 34 kişinin yaralandığını duyurdu. Sinegubov, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Rusya'dan Hava Saldırısı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya gece saatlerinde 8 adet Х-59/69 model füze, 2 adet İskender-M balistik füze ve 43 "Şahed" tipi insansız hava aracı ile saldırıda bulundu. Ukrayna savunma güçleri, bu operasyonlarda toplam 17 İHA ve 2 adedi Х-59/69 model güdümlü füze vurduğunu bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika Anayasa Mahkemesindeki İstifalar
2
Gazze'de Sivil Savunma Ekipleri Çalışamaz Hale Geldi
3
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu
4
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri
5
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları
6
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
7
İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası: İki Kişi Tutuklandı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor