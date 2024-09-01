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Harkiv'de Rusya'nın Hava Saldırıları: 30'dan Fazla Yaralı

Harkiv'e düzenlenen hava saldırılarında 30'un üzerinde kişi yaralanırken, uluslararası yardıma ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:23
Harkiv'de Rusya'nın Hava Saldırıları: 30'dan Fazla Yaralı

Harkiv'de Şiddetli Hava Saldırıları

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkiv'i hedef aldığını duyurdu.

Sivil Altyapılara Hedef Alındı

Zelenskiy, saldırılarda sivil altyapıların da zarar gördüğüne dikkat çekerek, "Şu ana kadar 30'dan fazla yaralı var. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler görevlendirildi," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Zelenskiy, uluslararası müttefiklerin Ukrayna'ya destek olma konusunda daha cesur bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirtti.

Rus Füze Saldırıları

Ukrayna lideri, geçtiğimiz haftada Rusya'nın 160'tan fazla füze ve 780 güdümlü hava bombası ile 400 insansız hava aracı fırlattığına dikkat çekti. Batılı ülkelere, Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar sağlaması konusunda mevcut kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulundu.

Oleg Sinegubov’un Açıklamaları

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Harkiv'e 10 hava saldırısının düzenlendiğini ve sivil altyapılara, özellikle bir alışveriş merkezi ve spor salonuna yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Sinegubov, Harkiv’e fırlatılan füzeler arasında İskender tipi füze bulunduğunu iddia etti. Ayrıca, yaralılar ve meydana gelen hasar hakkında bilgi toplama çalışmalarının sürdüğünü ve şu anda can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

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