Hasankeyf, 2025'te 250 Bin Turisti Ağırlamayı Hedefliyor

Hasankeyf, 2025 Hedefi ile Turizmi Canlandırıyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, tarihi ilçenin 2025 yılında 250 bin yerli ve yabancı turist ağırlamak için hedeflerini açıkladı. İmrak, bu durumun ilçeye olan ilgiyi artırmak adına atılan adımlarla mümkün olacağını belirtti.

Bu Yıl 125 Bin Turist Ağırladı

İmrak, yaptığı açıklamada, bu yıl kasım ayı itibarıyla 125 bin turisti ağırladıklarını ve her geçen gün bu sayının arttığını ifade etti. İlçeye gelen turist sayısını artırmak için yapılan çalışmalara değinen İmrak, "Geçen yıl Sayın Vali'nin önderliğinde iki büyük aktivite gerçekleştirdik. Bunlar, Hasankeyf 3. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali ile Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'ydı. Bu iki organizasyon ile yaklaşık 30 bin misafiri Hasankeyf'te ağırladık," dedi.

2024 ve 2025 Hedefleri

Bu yıl için koydukları 100 bin hedefine kasım ayı itibarıyla ulaştıklarını da belirten İmrak, Ramazan ve Kurban bayramları boyunca yaklaşık 40 bin kişinin ilçeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

İmrak, “Hasankeyf'imize hafta sonu geldiğinizde esnafımızın yüzündeki mutluluğu göreceksiniz. Arkeopark ve Kale alanının devir teslimi gerçekleştikten sonra bu rakamları çok kolay bir şekilde aşacağımıza inanıyoruz. 2024 hedefinde 100 bin hedefi koyduk ve bunu geçtik. 2025'te ise, 250 bin hedefimize ulaşmayı planlıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Büyük Projeler ve Yabancı Turist İlgisi

İmrak, ayrıca, Turizm Geliştirme Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri sayesinde Hasankeyf'e yönelik yabancı turist ilgisinin arttığını belirtti. 125 bin misafirin %20'sinin yabancı turistlerden oluştuğunu vurguladı.

Son olarak, ilçede devam eden projelerin büyük oranda tamamlandığını ve devir teslim süreçlerinin sürdüğünü ifade eden İmrak, bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ziyaretçi sayısında artış yaşanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.