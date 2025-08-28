DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,98 -0,46%
ALTIN
4.493,06 -0,27%
BITCOIN
4.636.265,42 -0,61%

Hatay Antakya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir itfaiyesi ile helikopter ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:37
Hatay Antakya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay Antakya'da orman yangını: ekipler müdahale ediyor

Habib-i Neccar Dağı eteklerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızlı bir müdahale başlatıldı.

Yangına müdahale için sevk edilen ekipler arasında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bulunuyor. Bölgeye ayrıca söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Gerek havadan gerekse karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, ekiplerin söndürme ve önleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Halkın ve sürücülerin olası tehlikelere karşı dikkatli olması, yetkililerin uyarılarına uyması isteniyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025
2
Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi
3
Bosna Hersek'te Markale Katliamı 30. Yılında Anıldı
4
Bakan Kacır TEKNOFEST'te: Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerle Küresel Yarışta
5
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı
6
28 Ağustos 2025 Gündemi: Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da
7
Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da Erken Seçim: CIK Dodik'i Görevden Aldı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi