Hatay Antakya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay Antakya'da orman yangını: ekipler müdahale ediyor

Habib-i Neccar Dağı eteklerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızlı bir müdahale başlatıldı.

Yangına müdahale için sevk edilen ekipler arasında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bulunuyor. Bölgeye ayrıca söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

Gerek havadan gerekse karadan yürütülen çalışmalarla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer, ekiplerin söndürme ve önleme çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Halkın ve sürücülerin olası tehlikelere karşı dikkatli olması, yetkililerin uyarılarına uyması isteniyor.

