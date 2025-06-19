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Hatay'da 22 Bin 239 Deprem Konutu ve İş Yerinin Hak Sahipleri Belirlendi

Hatay'da 6 Şubat depremlerinden etkilenen afetzedeler için yapılan 22 bin 239 konut ve iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:44
Hatay'da 22 Bin 239 Deprem Konutu ve İş Yerinin Hak Sahipleri Belirlendi

Hatay'da Deprem Konutları ve İş Yerleri Sahiplerini Buldu

Hatay'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için inşa edilen 21 bin 114 konut ve 1,125 iş yerinin hak sahipleri belirlendi.

Bu önemli programda, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hatay'ın Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla dahil oldular.

Törende Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ilçe belediye başkanları yer aldı. Kurada adı çıkan hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Depremler sonrası yapım aşamasındaki konutlar şöyle sıralandı: 14 bin 566'sı TOKİ konutu, 5 bin 355'i yerinde kentsel dönüşüm ve 1,193'ü köy evi.

Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kura ile birlikte kentimizi etkileyen depremlerden sonra 68 bin 406 hak sahiplerine konut ve iş yerlerinin anahtarını teslim ettik." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği gibi, bu yıl sonuna kadar hak sahibi olan tüm vatandaşların konut ve iş yerlerini teslim alacağı müjdesini verdi.

İnşaat ve imar çalışmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde seferberlik ruhuyla sürdüğünü vurgulayan Masatlı, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de törenimize katılması bizleri mutlu etti. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni konut ve iş yerlerimizin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 21 bin 114 konut ve...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 21 bin 114 konut ve 1125 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hatay'ın Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı. Buradaki törende Vali Mustafa Masatlı (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (solda), AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel (sağda), ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 21 bin 114 konut ve...

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen afetzedeler için yapılan 21 bin 114 konut ve 1125 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Kahramanmaraş'ta "Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"ne iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hatay'ın Defne ilçesi Hancağız Mahallesi'ndeki programa canlı bağlantıyla katıldı. Buradaki törende Vali Mustafa Masatlı (ortada), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman (solda), AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel (sağda), ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, kurada adı çıkan bazı hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

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