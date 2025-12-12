Hatay'da 26 Helenistik Gümüş Sikke Kargoda Ele Geçirildi

Emniyet ekipleri tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kargoya verilmek üzereki sikke paketini açığa çıkardı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları sonucunda, kargo ile il dışına tarihi eser gönderileceği bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen kargoda ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramada 26 adet Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi. Aramada ayrıca 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve 6 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili olarak Y.Y.Ö. ile B.Ö. adlı 2 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

HATAY’DA TARİHİ ESER SİKKELERİ KARGO İLE GÖNDERMEK ÜZEREYKEN ELE GEÇİRİLDİ