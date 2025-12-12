DOLAR
42,68 -0,23%
EURO
50,1 -0,04%
ALTIN
5.872,8 -0,35%
BITCOIN
3.955.478,31 -1,22%

Hatay'da 26 Helenistik Gümüş Sikke Kargoda Ele Geçirildi

Hatay'da Helenistik döneme ait 26 gümüş sikke, kargoyla il dışına gönderilmek üzereyken ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 09:04
Hatay'da 26 Helenistik Gümüş Sikke Kargoda Ele Geçirildi

Hatay'da 26 Helenistik Gümüş Sikke Kargoda Ele Geçirildi

Emniyet ekipleri tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda kargoya verilmek üzereki sikke paketini açığa çıkardı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmaları sonucunda, kargo ile il dışına tarihi eser gönderileceği bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen kargoda ve şüphelilerden birinin ikametinde yapılan aramada 26 adet Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen gümüş sikke ele geçirildi. Aramada ayrıca 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve 6 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili olarak Y.Y.Ö. ile B.Ö. adlı 2 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

HATAY’DA TARİHİ ESER SİKKELERİ KARGO İLE GÖNDERMEK ÜZEREYKEN ELE GEÇİRİLDİ

HATAY’DA TARİHİ ESER SİKKELERİ KARGO İLE GÖNDERMEK ÜZEREYKEN ELE GEÇİRİLDİ

HATAY’DA TARİHİ ESER SİKKELERİ KARGO İLE GÖNDERMEK ÜZEREYKEN ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samandağ'da Hırsızlık Şüphelisi Ö.E. Tutuklandı
2
Türkiye Yüzyılı Kadınları: Mikro Sanat Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Detaylı Temizlik
4
İstanbul'da Çete Operasyonu: 20 Gözaltı, 7 Eylem
5
Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta
6
Gaziantep’te Balkon Faciası: 3 Yaşındaki Çocuğu Direğe Tırmanan Vatandaş Kurtardı
7
Pendik'te Eski Eş Dehşeti: 4 Çocuk Annesi Hilal Aktepe Öldürüldü

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları