Hatay'da Asi Nehri Islah Çalışmaları Başlatıldı

Yeni Başlangıç: Asi Nehri Islah Projesi

Hatay'da, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nden doğarak Samandağ'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde ıslah çalışmaları başladı. Projenin ilk adımları, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrası kentin yeniden inşası kapsamında atılmakta. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şehirdeki çalışmaları yerinde inceleyerek, asıl olarak Hatay'ı her yönüyle ayağa kaldırmak amacıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Proje Detayları

İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan bu ıslah çalışmaları, Asi Nehri'nin 4 etapta düzenlenmesini öngörmektedir. Şehir merkezini kapsayan 8 bin 170 metre uzunluğundaki ana kol ve yan kollarında yaklaşık 350 bin metre fore kazık ile 210 bin metre beton enjeksiyonu ile güçlendirme yapılacak.

Geleceğe Yatırım

Vali Masatlı, Asi Nehri'nin Türkiye'deki yerinin önemine dikkat çekerek, taşkın ve sel risklerinin azaltılması için bu projenin hayata geçirildiğini ifade etti. "Türkiye'deki uzunluğu 88 kilometre olan bu nehir, depremde ciddi hasar aldı. Biz de tüm bunları giderme işine bugün itibarıyla start verdik," dedi.

Altyapı ve Sosyal Alanlar

Asi Nehri projesi kapsamında yapılacak 12 bin 320 metre taşkın koruma duvarı ile şehir merkezinin güvenliği artırılacak. Ayrıca, depremde zarar gören köprülerin yenilenmesi sayesinde ulaşımın konforlu hale getirilmesi planlanıyor. Hatay kendine özgü tasarımı ile tarihi siluetini koruyarak, sosyalleşme alanları ile donatılacak.

Hatay İçin Islak Bir Gelecek

Vali Masatlı, bu projenin Hatay'a büyük katkı sağlayacağını ve dünya şehri olma yolunda tüm yönleriyle şehri ayağa kaldırana dek çalışacaklarını belirtti.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde 4 etap şeklinde gerçekleştirilecek ıslah çalışmalarına başlandı.

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde 4 etap şeklinde gerçekleştirilecek ıslah çalışmalarına başlandı.