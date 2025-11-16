Hatay'da Deprem Konutları Kira Fiyatlarını Düşürdü: 8 bin-22 bin TL Aralığı

Hatay'da deprem konutları kira piyasasını gevşetti

2023'te yaşanan sarsıcı yıkımın ardından kira fiyatlarında yüzde 100 artış görülen Hatay'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ihya ve inşa çalışmaları kapsamında teslim edilen deprem konutları piyasaya hareketlilik kazandırdı. Kentte toplamda 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibi belirlenirken, yeni yerleşimlerle kira fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Deprem sonrası fiyat seyrinde dönüşüm

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde binlerce bina yerle bir olmuş, çok sayıda kişi evsiz kalmıştı. Bu süreçte konut arzındaki daralma nedeniyle kira ve konut metrekare fiyatlarında ciddi sıçramalar yaşandı: deprem öncesi metrekare fiyatı yaklaşık 30 TL iken, kısa süre sonra 60 TL'ye, güncel olarak ise 140 TL'ye çıktı. Benzer şekilde 100 metrekarelik bir dairenin kira bedeli deprem öncesi 3 bin TL iken deprem sonrası 6 bin TL seviyelerine yükselmişti.

Emlakçı Jülide Özkan'ın değerlendirmesi

Emlakçı Jülide Özkan, teslimlerin artmasının piyasayı rahatlattığını belirterek, "Hatay'da çok fazla yıkım olduğu için deprem öncesi ve sonrasında fiyatlarda neredeyse yüzde 100'e varan bir artış yaşadık. Hatay'da binlerce deprem konutu teslim edildi ve bununla beraber kira fiyatlarında bir düşüş yaşadık. Türkiye geneli ve balon kira fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Çünkü konut sayısı artmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Deprem konutlarında kira aralıkları

Özkan, deprem konutlarındaki kira fiyatlarının konum, kat ve kot durumuna göre farklılaştığını vurgulayarak, bu konutlarda en düşük kira fiyatının 8 bin TL, en yüksek kira fiyatının ise 22 bin TL civarında olduğunu aktardı. Ayrıca şu an için ortalama kira bedelinin 15 bin TL bandında olduğunu belirtti. Özkan, kot altında kalan dairelerin genelde daha az talep gördüğünü, üst katların ise öncelikli tercih olduğunu söyledi.

Sosyal konut hamlesinin etkisi

Yaklaşık 500 bin sosyal konut projesinin Türkiye genelinde hayata geçirilmesinin kira fiyatlarına olumlu etki yapacağını söyleyen Özkan, "Sosyal konutların girmesi ile insanların barınma ihtiyacı karşılanacak ve fiyatlar gerileyecektir. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerde de sosyal konutların yapılması ilaç gibi olacaktır" değerlendirmesini paylaştı.

Kiracı deneyimi

Gülderen TOKİ konutlarında yaşayan kiracı Cüneyt Kurtoğlu, deprem konutunda aylık 12 bin TL kira ödediğini ve 7 aydır bu bedeli verdiğini söyledi. Kurtoğlu, "Kiralık olarak oturduğum evde 12 bin TL veriyorum. Ev sahiplerinin bazıları kira fiyatlarında abartı yapıyorlar. Buradaki kira fiyatları en fazla 13 ila 15 bin TL civarında oluyor. 12 bin TL'ye oturuyorum ve memnunum" dedi.

Hatay'da konut arzının artması ve teslimlerin sürmesiyle birlikte, kentteki "balon" olarak nitelendirilen aşırı kira artışlarında normalleşme sinyalleri alınmaya devam ediyor.

