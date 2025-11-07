Hatay'da doğal gaz patlaması: 2 işçi yaralandı, iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Hatay’ın Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen doğal gaz borusu patlaması, bölgede paniğe yol açtı. Patlamaya müdahale esnasında çıkan yangında 2 işçi yaralandı ve alevler nedeniyle bir iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olayın oluş şekli

Deprem konutlarının inşasının sürdüğü bölgede altyapı çalışmaları esnasında, iş makinasının temasıyla doğal gaz borusu patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen doğal gaz arıza ekipleri müdahale ederken, kaçak gaz alev aldı ve yangın büyüdü.

Müdahale ve yaralılar

Bölgeye kısa sürede intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden doğal gaz ekiplerinden 2 işçi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralı 2 işçinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayda iş makinesinde ise hasar oluştu.

