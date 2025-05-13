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Hatay'da Engelliler Korosu, Türk Halk Müziği ile Büyüledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası nedeniyle engelliler korosu Türk Halk Müziği konseri verdi.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:06
Hatay'da Engelliler Korosu, Türk Halk Müziği ile Büyüledi

Engelliler Haftası'nda Anlamlı Konser

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde engelliler korosu, Türk Halk Müziği konseriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Etkinlik Detayları

İskenderun Engelliyim Engel Tanımam Derneği tarafından organize edilen konser, İskenderun Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, koro üyeleri birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Dinleyiciler, koro üyelerinin performansına zaman zaman alkışlarla eşlik ederken, konserin sonunda koro üyeleri uzun süre ayakta alkışlanarak sevinçle karşılandı.

Önemli Misafirler

Konsere İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Temel, Aile ve Sosyal Hizmetler İskenderun İlçe Müdürü Mehmet Okyay Akgöl, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Akça ile birçok aile ve çocuk katıldı. Bu anlamlı etkinlik, engelli bireylerin toplumsal hayat içerisindeki yerini ve önemini bir kez daha vurguladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında engelliler korosu Türk Halk Müziği...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında engelliler korosu Türk Halk Müziği konseri verdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında engelliler korosu Türk Halk Müziği...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında engelliler korosu Türk Halk Müziği konseri verdi.

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