Hatay'da Feci Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 6 Yaralı

Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Yeni Çevre Yolu Yenimahalle mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı yerde acil durum ekipleri hızla müdahale etti.

Kazanın Ayrıntıları

Kaza, Abdulvahap Baskı yönetimindeki 41 HZ 884 plakalı otomobil ile karşı yönde seyreden Kemal Emeç idaresindeki 31 AUR 007 plakalı otomobilin çarpışması ile gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle birlikte her iki aracın sürücüleri ve içindeki diğer yolcular yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan Baskı, Emeç ve araçlardaki Mustafa Akgüz, Beyza Nuriye Denir, İbrahim Yuşa Denir ve Selva Emeç olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.