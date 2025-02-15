Hatay'da İnşaat Çukuruna Düşen Köpek Yavruları Kurtarıldı

Hatay'da İnşaat Alanında Acil Kurtarma

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Günyazı Mahallesi'nde, bir inşaat alanındaki çukuru keşfeden duyarlı vatandaşlar, 8 köpek yavrusunun düşmüş olduğunu fark etti.

Yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukurdan çıkamayan yavrular için hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine hızlı bir şekilde sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi, saniyeler içinde kurtarma operasyonuna başladı.

Yavru köpekler çukurdan çıkarılarak güvenli bir şekilde mutlu anlarına geri kavuşturuldu. Olayın ilginç bir detayı ise, itfaiye ekiplerinin yavruları kurtarırken anne köpeğin olay yerinden ayrılmaması oldu. Anne köpeğin, yavrularının kurtarılmasını beklediği anlar, duygu dolu görüntülere sahne oldu.

Bu olay, hayvanlara karşı gösterilen duyarlılığın bir örneği olarak kaydedildi ve yerel halkın yardıma koşma anlayışı bir kez daha gözler önüne serildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat alanında açılan çukura düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat alanında açılan çukura düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.