Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Hatay'da İş'te Kadın Kardeşim Projesi ile yeni bir dayanışma köprüsü kurduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:03
Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi

Hatay'da Kadınlar İçin Yeni Bir Umut: İş'te Kadın Kardeşim Projesi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Hatay'da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. İş'te Kadın Kardeşim Projesi ile kadınların hayatlarına dokunmayı amaçladıklarını vurgulayan Ercan, "Bugün bir köprü kuruyoruz, bir tarafında Hataylı cesur kadınlar, diğer tarafında ise Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen deneyimli siyasetçi ve iş kadınları var. Bu köprüden geçecek her bilgi, destek, güven dolu söz, şehrinizde yeni hayatlar icra edecek." dedi.

Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile birlikte AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay'da bulunmanın yalnızca hatırlamak ve konuşmak amacı taşımadığını belirten Ercan, "Biz bugün buraya kuru bir kadınlar günü kutlamasına değil, kökleri yıkıma dayansa da dalları geleceğe uzanan yeni bir başlangıcı inşa etmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Cesur Kadınların Yanında Olmak

Ercan, Hatay'da depremin sadece binaları değil, hayatları da altüst ettiğini belirterek, "Birçok kadın için yalnızca bir ev değil, bir hayat mücadelesi de enkaz altında kaldı." dedi. Kadınların güçlü ve dirayetli olduğunu vurgulayan Ercan, "Kadın demek dirayet, güç demektir. Bu yüzden burada, birlikte olmanın önemini vurgulamak için toplandık." şeklinde konuştu.

"İş'te Kadın Kardeşim Projesi" ile birlikte kadınları daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini ekleyen Ercan, bu projenin, yeni hikayelere ve başarı öykülerine kapı aralayacağını belirtti.

Ramazan Ayı ve Dayanışma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Ramazan ayının bereket getirmesini dileyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Hatay'a verdiği destek için teşekkür etti. Yayman, Hatay'da 153 bin hak sahibinin olduğuna ve bu yıl içerisinde tüm evleri teslim edeceklerine dikkat çekti.

Yayman, "Bir erkek, kardeşiniz olarak eğer AK Parti 23 yıldır iktidardaysa, her seçimi kazandıysa buradaki gerçek pay kadınlarımızın ve kadın kollarımızındır" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı...

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret etti.

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