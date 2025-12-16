Hatay'da Köprüden Uçan Hyundai Hurdaya Döndü, Sürücü Yaralandı

Hatay'da Köprüden Uçan Otomobil Hurdaya Döndü

Kaza Kuzuculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil köprüden uçarak hurdaya döndü. Olay, bölge sakinlerini alarma geçirdi.

Kaza; Dörtyol-Erzin eski karayolu üzeri Kuzuculu Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle köprüden uçan Hyundai marka 31 YL 499 plakalı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olayda araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek kaza yaptığı anlaşılan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETMESİYLE KÖPRÜDEN UÇARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.