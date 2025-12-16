DOLAR
Hatay'da Köprüden Uçan Hyundai Hurdaya Döndü, Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Kuzuculu Mahallesi'nde Dörtyol-Erzin eski karayolunda köprüden uçarak hurdaya dönen 31 YL 499 plakalı Hyundai'nin sürücüsü yaralandı; Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:03
Hatay'da Köprüden Uçan Otomobil Hurdaya Döndü

Kaza Kuzuculu Mahallesi mevkiinde meydana geldi

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil köprüden uçarak hurdaya döndü. Olay, bölge sakinlerini alarma geçirdi.

Kaza; Dörtyol-Erzin eski karayolu üzeri Kuzuculu Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle köprüden uçan Hyundai marka 31 YL 499 plakalı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olayda araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek kaza yaptığı anlaşılan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

