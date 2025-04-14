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Hatay'da Kuduz Riski: Dörtyol'daki Mahalle Karantinaya Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki bir mahalle, kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı. Olay hakkında detaylar ve sağlık durumu paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 17:01
Hatay'da Kuduz Riski: Dörtyol'daki Mahalle Karantinaya Alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Özerli Mahallesi, yakalanan kuduz riski nedeniyle karantinaya alındı. 27 Mart'ta yaşanan olayda, Dörtyol Belediyesi sınırlarındaki bir fabrikada beslenen köpek ile yoldan geçen sahipsiz köpek arasında kavga çıktı.

Olay sırasında, işçilerden 46 yaşındaki G.F.T, köpekleri ayırmaya çalışırken yaralandı. Sahipsiz köpek olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, fabrikadaki köpek ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gözetim altına alındı.

Bir süre sonra, fabrikadaki köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine, mahalle Kuduz Riskli Alan ilan edilerek karantina uygulamasına geçildi. Bu süreçte, mahallenin giriş ve çıkışlarına 'Kuduz Risk Bölgesi' yazılı tabelalar asıldı.

Ayrıca, yaralanan G.F.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi. Sağlık ekipleri, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi kuduz riski nedeniyle karantina altına alındı....

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi kuduz riski nedeniyle karantina altına alındı. Uygulama kapsamında mahallenin giriş ve çıkışına "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabelalar asıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi kuduz riski nedeniyle karantina altına alındı....

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Özerli Mahallesi kuduz riski nedeniyle karantina altına alındı. Uygulama kapsamında mahallenin giriş ve çıkışına "Kuduz Risk Bölgesi" yazılı tabelalar asıldı.

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