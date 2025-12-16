Hatay'da Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Olayın Detayları

Hatay'ın Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki su kuyusuna köpek düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarma girişiminde bulunmalarına rağmen başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuyunun içine inerek köpeği güvenli bir şekilde çıkardı. Kurtarılan hayvanın sağlık kontrolleri yapıldı ve uygun bulunması üzerine doğaya bırakıldı.

HATAY’DA SU KUYUSUNA DÜŞEREK MAHSUR KALAN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.