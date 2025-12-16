DOLAR
Hatay'da Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; sağlık kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:41
Olayın Detayları

Hatay'ın Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki su kuyusuna köpek düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarma girişiminde bulunmalarına rağmen başarılı olamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuyunun içine inerek köpeği güvenli bir şekilde çıkardı. Kurtarılan hayvanın sağlık kontrolleri yapıldı ve uygun bulunması üzerine doğaya bırakıldı.

