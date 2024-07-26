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Hatay'da Market Camına Boya Döken Şahıs Kamerada

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir kişi, marketin camına boya dökerek zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:25
Hatay'da Market Camına Boya Döken Şahıs Kamerada

Olayın Detayları

Hatay'ın Erzin ilçesinde, bir şahıs marketin camına boya dökerek zarar verdi. Bu olay, İsali Mahallesi'ndeki bir marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Market çalışanları, sabah iş yerlerine geldiklerinde camların boyalı bir şekilde olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Polisin İncelemeleri

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın detaylarına ulaştı. Gece saatlerinde motosikletle marketin önüne gelen kişinin, yanında getirdiği boyayı marketin camına ve önüne döktüğünü belirlendi.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Market sahibinin şikayeti üzerine, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için gereken çalışmaları başlattı. Olayın arka planı ve şüpheli hakkında daha fazla bilgi edinmek için inceleme devam ediyor.

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