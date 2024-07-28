Hatay'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Hatay'da Orman Yangını Ne Zaman Çıktı?

Hatay'ın Hassa ilçesinde, Akbez Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine, hemen harekete geçildi.

Müdahale Ekipleri Hızla Görev Başında

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte helikopter ve arazözler bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Yangının büyümeden önlenmesi için yetkililer tüm imkanları seferber etmiş durumda.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.