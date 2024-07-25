Hatay'da Pikap Kazası: 4 Yaralı

Hatay'da Pikap Devrildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. G.K. yönetimindeki 31 YH 699 plakalı pikap, Erzin-Dörtyol kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Olay sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay Yeri Müdahale

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri

Yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliğine dair önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin, kazaların önlenmesi için gerekli tedbirleri artırması gerektiği vurgulanıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı.