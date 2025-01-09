Hatay'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İskenderun-Adana Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, tıra arkadan çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Ö.M'nin kullandığı 31 K 4282 plakalı otomobilin bir tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Otomobilde sıkışan sürücü Ö.M ile eşi F.M, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.