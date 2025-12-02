Hatay'da Tırla Çarpışma: Anne ve 2 Aylık Bebeği Hayatını Kaybetti

Dericiler kavşağında feci kaza

Hatay’ın Antakya-İskenderun yolu Dericiler kavşağında meydana gelen kazada, 31 MD 1357 plakalı motosiklet ile 31 AKR 883 plakalı tır çarpıştı.

Kaza, Ahmet Elhuseyin idaresindeki motosikletin, T.B. yönetimindeki tır ile çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 5 kişilik aile yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 24 yaşındaki Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan baba ile 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

