Hatay'da Tırla Çarpışma: Anne ve 2 Aylık Bebeği Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Dericiler kavşağında tırla çarpışan motosiklette anne Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin yaşamını yitirdi; baba ve iki çocuk tedavi altında.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:29
Hatay'da Tırla Çarpışma: Anne ve 2 Aylık Bebeği Hayatını Kaybetti

Hatay'da Tırla Çarpışma: Anne ve 2 Aylık Bebeği Hayatını Kaybetti

Dericiler kavşağında feci kaza

Hatay’ın Antakya-İskenderun yolu Dericiler kavşağında meydana gelen kazada, 31 MD 1357 plakalı motosiklet ile 31 AKR 883 plakalı tır çarpıştı.

Kaza, Ahmet Elhuseyin idaresindeki motosikletin, T.B. yönetimindeki tır ile çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 5 kişilik aile yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 24 yaşındaki Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan baba ile 2 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

HATAY'DA TIR İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE 2 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BABA VE 2...

HATAY'DA TIR İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE 2 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BABA VE 2 ÇOCUĞU YARALANDI

HATAY'DA TIR İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ ANNE VE 2 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, BABA VE 2...

İLGİLİ HABERLER

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Mardin'de Ilısu Barajı Hidrolik Santralinde İşçi Düşerek Öldü
6
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonları: 78 Kişi Hakkında İşlem, 3 Tutuklama
7
Gölgede Bir Yer Sergisi Düzce Üniversitesi'nde — Özkan Işık

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde