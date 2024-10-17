Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 'Astrofest İskenderun' Başladı

Astrofest İskenderun Bilim Şenliği Başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde düzenlenen "Astrofest İskenderun" etkinliği başladı. Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ziraat Parkı'nda gerçekleştirilen şenlik, bilimsel projelerin sergilendiği bir platform sunuyor.

Bilimsel Projelerle Dolu Bir Etkinlik

Parka gelen öğrenciler, çeşitli bilimsel etkinliklere katılım gösterdi. Etkinliğin yürütücüsü olan Serkan Orman, şenlikte gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi. Orman, çocuklarda astronomi ve uzay konularında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Farklı Yaş Gruplarına Yönelik Etkinlikler

Serkan Orman, etkinliğin tüm yaş gruplarındaki öğrenciler ve veliler için özgün içerikler sunduğunu belirtti. 3 gün sürecek olan bu şenlikte, 6 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Yaklaşık 30 farklı etkinlik ile ziyaretçileri ağırlayacak etkinliklerin arasında "ay arabası", "güneş saati" ve "havacılık atölyesi" gibi aktiviteler de yer alıyor.

Son Gün 19 Ekim

Birbirinden değerli etkinliklerle dolu olan "Astrofest İskenderun", 19 Ekim tarihinde sona erecek. Öğrenci ve velilerin bilim dünyasına adım atması için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu şenlik, bilim tutkusunu yaymaya devam edecek.