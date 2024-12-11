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Nijerya'da 34 Kaçak Petrol Tesisine ve 17 Boru Hattına Operasyon

Nijerya, kaçak petrol arıtma tesisleri ve boru hatlarına yönelik operasyonlarla hırsızlıkla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:36
Nijerya'da 34 Kaçak Petrol Tesisine ve 17 Boru Hattına Operasyon

Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonları

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Nijer Deltası'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 34 kaçak petrol arıtma tesisi ve 17 kaçak petrol boru hattı tespit etti.

Hükümetin Mücadelesi

NNPCL, operasyonlar sırasında toplamda 94 petrol hırsızlığı vakasının kaydedildiğini açıkladı. Hükümet, petrol kaçakçılığına karşı kararlı bir mücadele sürdüreceğini vurguladı.

Ekonomik Etkiler

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, artan petrol hırsızlıkları ve boru hatlarına yapılan saldırıların, ülke ekonomisine 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar verdiğini bildirdi. Nijerya'nın tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olup, dünya rezervlerinin yüzde 3,1

Petrol Üretiminde Önemli Konum

Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke olan Nijerya, ham petrol üretiminde ise ilk 15 ülke arasında yer alıyor ve petrol ihracatı açısından 6. sırada bulunuyor. Ancak, petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve insan kaçırma olayları da yaşanıyor.

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