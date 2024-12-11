Nijerya'da 34 Kaçak Petrol Tesisine ve 17 Boru Hattına Operasyon

Nijerya'da Kaçak Petrol Operasyonları

Nijerya Ulusal Petrol Limited Şirketi (NNPCL), 30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Nijer Deltası'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 34 kaçak petrol arıtma tesisi ve 17 kaçak petrol boru hattı tespit etti.

Hükümetin Mücadelesi

NNPCL, operasyonlar sırasında toplamda 94 petrol hırsızlığı vakasının kaydedildiğini açıkladı. Hükümet, petrol kaçakçılığına karşı kararlı bir mücadele sürdüreceğini vurguladı.

Ekonomik Etkiler