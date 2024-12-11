TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Suriye'nin Geleceği ve Filistin Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda Açıklamalarda Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 911 kilometre sınır komşusu Suriye'deki her gelişmenin Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini ifade ederek, "Suriye'nin geleceğinin kuvvetli ve güçlü bir şekilde kurulması, Türkiye’nin en önemli önceliklerinden biridir" dedi.

Büyükelçiler Konferansı'nda Önemli Mesajlar Verildi

Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve büyükelçileri TBMM Tören Salonu'nda ağırladı. Konferansın önemine dikkat çekerken, Türkiye'nin dış politikasını daha etkin hale getirmek için atılması gereken adımları vurguladı.

Dış Politika ve Güvenlik Üzerine Düşünceler

Dış politikanın, ülkeler için bir güvenlik meselesi haline geldiğini belirten Kurtulmuş, "Dünyanın çatışma bölgelerinin merkezinde olan bir ülke olarak, dış politikamızın savunma ve güvenlik ile iç içe geçmesi kaçınılmazdır" dedi.

Kurtulmuş, çok kutuplu dünya düzeninde Türkiye'nin yeni fırsatlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, Türk diplomasisinin güçlenmesi gerektiğini kaydetti.

Demokrasi ve Türk Dış Politikasının Rolü

Kurtulmuş, Türkiye'nin örnek bir demokrasiye sahip olduğunu, ancak bunu daha da geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Türk dış politikasının aktif ve çok taraflı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin milli eksenini vurgulayarak, dış politikada aktif tarafsızlık ilkesinin artık geçerli olmadığını söyledi.

Nizam-ı Alem Davası ve Uluslararası Adalet

“Nizam-ı Alem Davası”na atıfta bulunan Kurtulmuş, Türkiye'nin küresel huzur ve barış için bir sorumluluğu olduğunu anımsattı. Filistin meselesinin, Türkiye için milli bir mesele olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bu konudaki kararlılıklarını yineledi.

Suriye'nin Geleceği ve Göçmenler

Kurtulmuş, Suriye'nin geleceği ile ilgili olarak, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve huzur içerisinde bir Suriye'nin kurulması en hayati meseledir" dedi. Suriyeli göçmenlerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin önemine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Filistin Mücadelesi ve Yeni Süreç

Filistin meselesinin asla gündem dışına çıkarılamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Mescid-i Aksa ve kutsal değerlerimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarının önemine dikkat çeken Kurtulmuş, "İsrail'in uyguladığı insanlık suçlarının karşısında durmak için mücadele sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından Dışişleri Bakanı Fidan ve büyükelçilerle bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, programda konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Kurtulmuş, programda konuşma yaptı.