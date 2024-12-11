Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Bülent Ersoy'dan Cesur Bir Açıklama

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz pazar akşamı gerçekleştirilen Altın Kelebek gecesinde giydiği yeşil kostüm nedeniyle sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. 50. sanat yılını kutlayan Ersoy, öz güven dolu bir konuşma yaparak sahneden ödülünü aldı.

Rihanna Örneğiyle Cevap Verdi

Eleştirileri dikkate almayan Ersoy, dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın daha önce giydiği benzer bir elbiseyi tercih ettiğini vurguladı. "Bu kostümle büyük bir ödül almayı tercih ettim," diyerek, modayı kendi tarzıyla buluşturduğunu ifade etti.

Sosyal Medyada Duygusal Paylaşım

Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından Sefam Olsun şarkısıyla birlikte uzun bir açıklama metni paylaştı. Açıklamasında, "Son derece sağlıklı ve huzurluyum. Hayatın tadını çıkararak kraliçeler gibi yaşamaktayım" dedi.

Kıskanılan Bir Sanatçı

Eleştirileri hedef alan Ersoy, "Kıskanç insanların yorumlarına kulak asmıyorum. Ben yine Bülent Ersoy'um!" sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. Ünlü sanatçı, modanın zirvesindeki isimlerle çalıştığını ve takdir edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kararlılık Mesajı

"Siz konuşuyorsunuz, ben kazanıyorum. Fiyatım artıyor. Hadi konuşun, devam edin!" diyerek, kendine güvenini bir kez daha vurguladı. Ersoy, eleştirileri umursamadan yoluna kararlılıkla devam edeceğinin mesajını verdi.