A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

A101 İndirimlerine Son Gün!

A101, 12 Aralık 2024 tarihli aktüel ürün kataloğuyla alışveriş tutkunlarını sevindiriyor. Geniş ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle dikkat çeken katalogta pek çok fırsat sizleri bekliyor.

Elektronik Ürünlerde Kaçırılmayacak Fırsatlar

12 Aralık 2024 A101 kataloğunda, televizyonlar başta olmak üzere birçok elektronik ürüne yer veriliyor. Philips markasının 40 ve 32 inç ekranlı modelleri uygun fiyatlarla satışa sunulurken; Toshiba, 65 inç ekran boyutuna sahip televizyonunu 22.999 TL’den raflarda bulunduracak. Ayrıca, medya severlere yönelik Hi-Level markalı 32 inç TV ise 4.999 TL’den müşterilere sunulacak. İndirimli ürünler arasında HDMI kabloları, bluetooth klavyeler ve kulaklıklar da öne çıkıyor.

Beyaz Eşyalarda SEG Markası ile İndirimler

A101 kataloğunda SEG markalı beyaz eşyalar uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve buzdolapları kaliteli indirimlerle satışta yer alacak. Hyundai marka toz torbasız elektrikli süpürge 2.799 TL, Singer overlok makinesi ise 7.999 TL’den raflarda olacak. Ayrıca, Kiwi ultrasonik hava nemlendiricisi 699 TL’den sahiplerini bekliyor.

Katalogda Mutfak ve Banyo Ürünleri

A101’in 12 Aralık kataloğu, mutfak ve banyo ürünleri ile tekstil açısından da zengin bir içerik sunuyor. Emaye çaydanlık takımı 649 TL, emaye pişir sakla tencere 249 TL, emaye sos tava 199 TL olarak satışta olacak. Banyo ürünleri arasında ise ütü masası 499 TL, duş seti 69 TL ve 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 49 TL’den tüketiciyle buluşacak.

Kaçırılmayacak Fırsatlar

A101, bu hafta indirimli fiyatlarla elektrikli ısıtıcılar, çay makineleri ve epilasyon setlerini de müşterilerine sunacak. 189.990 TL fiyatı ile Volta EV1 elektrikli araç da dikkat çekiyor; ürün özellikleri ve satın alma şartları hakkında daha fazla bilgi için katalog görselini incelemenizi öneririz.

Yüzlerce ürün ile dolu 12 Aralık 2024 A101 kataloğu, evimin her ihtiyacına yanıt verecek seçenekleriyle bu sezona damgasını vuracak. Alışverişlerinizi kaçırılmayacak fırsatlar ile yapmayı unutmayın!

Kaynak: 8sutun.com