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Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

Siyah Kalp dizisi setinde Burak Sergen ile Bülent Polat arasında gerginlik yaşandı, çekimler durduruldu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:43
Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

Siyah Kalp Setinde Gergin Anlar

Kapadokya'da çekimleri süren Siyah Kalp dizisinin setinde ilginç ve gergin anlar yaşandı. Burak Sergen ile Bülent Polat arasındaki gerilim, iki ünlü oyuncunun karşı karşıya gelmesine yol açtı.

Seti İptale Götüren Tartışma

Gerginlik, geçtiğimiz günlerde dizinin karakteri Samet'i canlandıran Burak Sergen'in, Bülent Polat'ın canlandırdığı Bünyamin karakteriyle ilgili bir sahne sırasında patlak verdi. Asıl dikkat çeken detay ise, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat arasındaki gülüşmelerin Burak Sergen’in sinirlerini bozmasıydı.Siyah Kalp Setindeki Gerginlik İle İlgili Açıklama Geldi!

Yaşanan tartışma sırasında Sergen, Polat’ın üzerine yürüdü ve bu olayın ardından sette büyük bir kavga çıktı. Yapım ekibi olaya müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Kavga nedeniyle çekimlere ara verildi, daha sonraki sahne ise sorunsuz bir şekilde tekrar çekildi.

Gerilim Sadece Setle Sınırlı Değil

Edinilen bilgiye göre, Burak Sergen, Bülent Polat ve Esra Dermancıoğlu'nun iş dışındaki ilişkileri de gergin. Geçtiğimiz haftalarda benzer şekilde gergin anların yaşandığına dair söylentiler dolaşıyor ve yapımcıların oyunculara uyarıda bulunduğu bildiriliyor.

Bülent Polat'tan Açıklama

Bülent Polat, yaşanan gerginlik hakkında yaptığı açıklamada, "Burak Sergen Esra hanıma yüksek sesle bağırınca, Esra hanım korktu ve sahneyi oynayamadı" ifadelerini kullandı. Tims&B imzalı dizinin setindeki bu olay, izleyicilerde soru işaretlerine neden oldu.

Menajer Açıklıyor

Bülent Polat'ın menajeri Serhat Usak, tartışmanın arka planında yatan nedenin Burak Sergen ile Esra Dermancıoğlu arasındaki gerginlik olduğunu belirtti. Usak, "Olay şu şekilde gerçekleşmiştir. Esra hanım ve Burak bey, sete gelmeden önce otelde tartışma yaşamışlar ve gergin bir şekilde gelmişler. Sahne esnasında çekim kesilince Burak Sergen sesini yükseltti, Esra hanım korkup sahneyi oynayamamış" dedi.

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