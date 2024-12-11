Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de Uğurlandı

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Şehit Baydilli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi’ne getirildi.

Cenaze törenine; şehidin ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, evli ve 2 çocuk babası olan Baydilli’nin naaşı Kayseri Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

Hatırlanacağı üzere, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 9 Aralık Pazartesi günü eğitim uçuşu yapan bir helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de Kalemkırdı Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.