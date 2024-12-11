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Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

2025 yılı asgari ücret toplantıları başladı. 16 Aralık'ta rakamın 22.000 TL ile 24.000 TL arasında olacağı iddiaları konuşuluyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:56
Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

2025 Yılı Asgari Ücret Toplantıları Başladı

Asgari ücrette büyük bir zam bekleniyor! 16 Aralık 2024 tarihinde yapılacak toplantıda 2025 yılı için asgari ücretin 22.000 TL ile 24.000 TL arasında şekilleneceği öngörülüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı, ancak ikinci toplantı için merakla bekleniyor.

İlk Toplantı Sonrası Açıklamalar

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantıda rakam üzerinde bir görüşme yapılmadığını belirtti. Ancak, AK Parti kulislerinde asgari ücretin 22.000 TL üzerinde olacağına dair iddialar gündeme geldi.

Bakan Işıkhan, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Asgari ücret, genel seviyeyi değil, çalışanlara ödenecek minimum seviyeyi belirtiyor. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşerek, ekonomik göstergeleri titizlikle değerlendiriyoruz. Umudumuz, adil bir asgari ücret belirlemektir." dedi.

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

Bakanın Açıklamaları ve İstihdam Rakamları

Bakan, asgari ücret artışlarının yalnızca enflasyona karşı değil, aynı zamanda çalışanların satın alma gücünü artırma hedefinde olduğunu kaydetti. Ekim ayında istihdamın 32 milyon kişiye ulaştığına dikkat çeken Bakan, ülkenin ekonomik tablosunun her geçen gün iyileştiğini belirtti.

AK Parti Kulislerinden Gelen Bilgiler

2025 yılına ilişkin asgari ücret miktarıyla ilgili çeşitli hesaplamalar ve görüşmeler devam ediyor. AK Parti içinde farklı görüşlerin olduğu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği doğrultusunda asgari ücretin 24.000 TL ve üzerine çıkabileceği bilgileri kulislerde yer almakta.

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

2024 Yılı Asgari Ücret Ne Kadar?

2024 yılı için mevcut asgari ücret brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmiş, net ücret ise 17.012,12 TL olmuştur. İşverenlerin bu tutar için toplam maliyeti ise 23.502,94 TL civarındadır. Çalışanlar ve işverenler, 16 Aralık 2024 tarihinde yapılacak toplantının sonuçlarını merakla bekliyor.

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