Çelik'ten PKK/YPG Saldırısına Sert Tepki

Çelik'ten PKK/YPG'ye Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz. TRT'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın Mensuplarına Destek

Ayrıca, Çelik, sahada haber yapan ve insanları gerçeklerle buluşturan tüm basın mensuplarına selam göndererek, "Kara propagandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz." şeklinde destek mesajı verdi.