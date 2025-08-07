Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Hatay'ın Belen ilçesinde, makilik bir alanda düzenlenen operasyonda toplamda 7 silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Benlidere Mahallesi'nde bulunan bir bağ evine yaptığı baskında, ruhsatsız 2 tabanca, 5 av tüfeği ile birlikte 5 şarjör, 42 kartuş, 73 fişek, 15 uyuşturucu hap, 87 gram esrar ve 5 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına Alındı ve Tutuklandılar

Operasyon sonucunda H.B. ve M.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan adli işlemlerin ardından, nöbetçi hakimlikten çıkan karar doğrultusunda H.B. tutuklanırken, M.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

